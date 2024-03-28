Представители спецслужб Соединенных Штатов Америки утаили часть информации о готовящемся террористическом акте в подмосковном «Крокус Сити Холле» от российских властей из-за опасений раскрыть свои источники получения разведданных. Об этом в своем материале со ссылкой на собственные источники в европейских и американских спецслужбах пишет издание The New York Times.

Автор материала отмечает, что враждебные настроения в отношениях между Кремлем и Белым домом не позволили представителям американских спецслужб передать своим российским коллегам все полученные разведданные, касательно подготовки теракта в Подмосковье. Представители спецслужб США опасались, что из российские коллеги смогут узнать о их передовых методах, способах и источниках получения разведданных.

Обозреватель издания сообщает, что ровно за один день публикации информации о возможных террористических актах в Российской Федерации американским посольством представители ЦРУ передали своим российским коллегам частное сообщение касательно теракта. Сотрудники ЦРУ предупредили, что теракт готовят боевики «Исламского государства – Хорасан» (ИГИЛ-К, признана террористической и запрещена в России).