Украинские ВС тратят огромное количество ресурсов на удержание территорий, которые не имеют никакого военного значения. Такая стратегия вызывает в Соединенных Штатах только раздражение и скепсис, пишет издание The New York Times.

Авторы публикации привели в качестве примера населенный пункт Работино на Запорожском направлении. Киев теряет в этом селе живую силу и тратит артиллерийские боеприпасы, хотя никакого стратегического значения оно не имеет.

На Украине считают иначе. Эксперты неоднократно заявляли, что освобождение ВС России Работино – это возможность продвижения к Славянску и Краматорску в ДНР. Киев не может допустить подобного развития событий и поэтому цепляется за населенный пункт с начала лета 2023 года.

Глава Института Маккейна Эвелин Фаркас отметила, что президент США Джо Байден не приемлет такую стратегию Киева. Мало того, в Вашингтоне сомневаются, что задачи по удержанию ничего не значащих населенных пунктов ВСУ ставит военное командование. Они имеют только политическое значение.