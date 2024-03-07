Военный альянс Вашингтона и Киева через два года после начала российской спецоперации, похоже, начинает давать трещину, «демонстрируя признаки изношенности» и заполняясь взаимными разочарованиями. Так в общих чертах описывают отношения Киева с Белым домом американские и украинские военные и политики в новой публикации New York Times.

В статье говорится, что после Авдеевки Пентагон разочаровался в той стратегии, которую выбрал украинский президент В. Зеленский. Американцы рекомендовали ему концентрировать силы на одной «большой битве», а не распыляться на города, которые лишены «стратегической ценности».

Яркий пример – Авдеевка, пишут авторы американского издания. Пентагон разочарован не только боевыми действиями, которые вела украинская армия в городе, но в большей степени неорганизованным «отходом» подразделений ВСУ. В подобных просчетах Вашингтон обвиняет Зеленского, говорится в публикации.