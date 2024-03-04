Американское издание New York Post пишет, что после освобождения Россией Авдеевки Запад стал панически размышлять, что выбрать – поражение или Армагеддон в виде ядерной войны. Однако президент РФ Владимир Путин предлагает перейти к более спокойной фазе – переговорам по урегулированию противостояния на Украине.

Российский лидер дает Киеву и Западу реальный шанс отойти как можно дальше от края пропасти. Он предлагает переговоры, но в НАТО и США должны понимать – проводиться они будут только на условиях Москвы. Никакой другой вариант ее не устроит по той простой причине, что фактически она уже одержала победу в конфликте, передает портал Ura.ru.

Ранее о готовности к переговорам заявлял и глава российского МИД Сергей Лавров. Однако он сразу отверг «формулу мира» украинского президента Владимира Зеленского, за которую выступает Запад.