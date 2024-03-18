Российские инженеры из научно-производственного объединения «Кайсант» разработали портативную купольную станцию, обеспечивающую защиту бронетехники от автомобильного транспорта от атак FPV-дронами. Об этом в беседе с корреспондентом РИА Новости рассказала директор по развитию предприятия Алена Баландина.

По ее словам, станция К-1000 представляет собой подавитель FPV-дронов с излучением купольного типа. Портативную станцию размером с чемоданчик можно устанавливать на автомобильный транспорт, танки и другие виды бронетехники. Компактные размеры устройства и вес всего в два килограмма позволяют устанавливать станцию незаметно, а также в случае необходимости перемещать с одного места в другое.

В настоящий момент отечественные системы РЭБ К-1000 могут глушить сигнал FPV-дронов, работающих в двух диапазонах – 800 и 900 мегагерц. Однако уже идет разработка модернизированных устройств, которые будут подавлять FPV-дроны противника в трех-четырех диапазонах. Предприятие уже наладило серийное производство станций К-1000.