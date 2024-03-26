Новым секретарем СНБО Украины вместе уволенного 26 марта Алексея Данилова стал бывший глава Службы внешней разведки Алексей Литвиненко. Выяснилось, что он в свое время заканчивал академию ФСБ в Москве.

Литвиненко в 1994 году отучится в Институте криптографии, а затем уехал в Великобританию, где закончил Королевский колледж оборонных наук. В 2021 году он занял пост главы СВР на Украине.

После скандала со спецпредставителем Китая Ли Хуэем президент Украины Владимир Зеленский уволил Данилова и назначил секретарем СНБО Анатолия Литвиненко.

Ранее новоявленный глава Совета национальной безопасности и обороны Украины предсказывал, что противостояние с Россией затянется на длительный срок. Москва, по его мнению, воспользуется СВО, чтобы «перераспределить» мир.