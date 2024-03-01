Из Киева доносятся голоса, что новой «неприступной» крепостью ВСУ является Часов Яр. И удерживать его украинская армия должна по тому же принципу, что Бахмут и Авдеевку – «ни шагу назад», пишет «АиФ».

Украинские власти уже решили судьбу военных ВСУ в Часовом Яре – они брошены в очередную мясорубку. ВС РФ уже подходят к стенам новой крепости, мало того, они установили огневой контроль над участком одной из основных дорог снабжения.

Военнослужащим ВСУ в Часовом Яре придется выполнять сложную миссию – умирать ради президента Владимира Зеленского и его желания показать Западу, что украинская армия хоть на что-то способна. После Авдеевки сделать это не так просто, поэтому Киев отдает на заклание подразделения в Часовом Яре.

Даже если крепость удержать не получится, всегда можно будет заявить, что никакого стратегического значения она не имела, как это было с другими городами. Но пока круглосуточный телемарафон Зеленского повторяет избитые фразы «Оборона до страшного суда» или что-то в этом духе.