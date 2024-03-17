Известный российский актер, звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый побывал на праздновании Масленицы в Новосибирском зоопарке. Масленичные гуляния проходят по всем традициям, отмечают представители зоопарка. Сегодня, 17 марта, празднование Масленицы у новосибирцев в самом разгаре.

Пресс-служба учреждения опубликовала видеозапись, как гости вместе с артистами в костюмах скоморох танцуют под аккомпанемент аккордеона. Среди гостей на масленичных гуляниях был и Никита Кологривый. На кадрах можно увидеть, как актер танцует с одной из участниц праздничных гуляний. Выполним несколько элементов народных танцев в паре, Кологривый станцевал сольно.

Ранее сообщалось, что Никита Кологривый прибыл в Новосибирск 15 марта. Автограф-сессия с артистом прошла в кинотеатре «Победа». Увидеть знаменитого актера пришло много людей. Желающие получить автограф и лично пообщаться с кумиром выстроились в огромную очередь.