Российский актер, режиссер и исполнитель Никита Джигурда посетил российских военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации. Артист прибыл в Донбасс, чтобы поддержать бойцов ВС РФ и передать им дроны.

По словам Джигурды, он выступил перед российскими бойцами, продекламировав им стихотворения собственного сочинения. Также он подарил военнослужащим 350 экземпляров книг «Камасутра духовных танцев. Записки Юродивого» со своим автографом.

Артист отметил, что военнослужащие оценили его творчество достойно, что очень порадовало. Кроме того, Джигурда прокатился на танке и опубликовал в соцсетях соответствующее видео.

«Книга из категории 18+ и мое исполнение стихов собственного сочинения реально порадовали и будут радовать многих наших воинов. Впечатления у меня от встреч и езды на танке – незабываемые. Адреналин зашкаливал», − отметил артист в соцсетях.

Кроме того, Никита Джигурда дал военнослужащим обещание, что вновь посетит зону проведения специальной военной операции 27 марта, в день своего рождения.