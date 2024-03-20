Украинские пилоты уже летом могут рассчитывать на получение американских истребителей F-16. С такими заверениями выступила глава Минобороны Нидерландов К. Оллонгрен.

Заявление о поставках американских истребителей во второй половине 2024 года Оллонгрен сделала после личного визита в Киев, пишет РИАН. Поездка анонсировалась как «выражение солидарности» Украине. Во время визита Оллонгрен сообщила киевскому режиму радостную новость. Она заверила в «твердой уверенности» поставки истребителей уже летом.

При этом глава Минобороны Нидерландов подчеркнула, что в планах поставки F-16 соблюдается график: «Сначала – Дания, потом – Нидерланды». Также Нидерланды дадут Киеву €350 млн на авиаснаряды и дроны-разведчики.

Оллонгрен заявила, что Западу нужно готовиться к затяжному конфликту на Украине и рассчитывать свои возможности. В феврале стало известно, что Нидерланды передадут Киеву еще шесть F-16. Таким образом всего они отправят на Украину 24 американских самолета. Оллонгрен тогда призывала Запад снять все ограничения на поставки вооружения для ВСУ.