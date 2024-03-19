Ремонтные работы российской подводной атомной станции АС-31 «Лошарик» успешно завершены, и она готова вернуться в строй. Об этом в своей статье пишет обозреватель американского журнала The National Interest Питер Сичиу.

По словам автора материала, глубоководная российская субмарина может выполнять разведывательные функции в водах мирового океана. Уникальная конструкция обитаемой атомной станции позволяет ей погружаться на значительные глубины, а также она способна обрывать подводные кабеля. Таким образом, атомная станция АС-31 «Лошарик» является неотъемлемой частью военно-морской стратегии Российской Федерации.

«Считается, что корпус российской атомной станции состоит из семи соединенных друг с другом титановых сфер, что значительно увеличивает ее структурную прочность», – пишет автор публикации.

При этом точные характеристики российской глубоководной станции доподлинно неизвестны, поскольку она является одной из самых секретных подводных лодок Российской Федерации.