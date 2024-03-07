Боевые действия на территории Украины показали уязвимость современных западных танков. Фото горящих американских танков M1 Abrams под Авдеевкой доказывает, что они ничем не лучше других бронемашин. Об этом в своем материале пишет Петер Сучиу, обозреватель американского журнала National Interest.

По его словам, в течение всего одной недели в ходе ожесточенных боевых действий на востоке Украины российские войска уничтожили сразу три американских танка M1 Abrams. Суровая реальность доказывает, что американские бронемашины не оправдали завышенных ожиданий, возлагаемых на них официальными лицами США.

«Украина стала кладбищем танков, и три M1 Abrams – это лишь новые трупы на нем, что бы ни говорили о них американские военные», – написал Сучиу.

Автор материала отмечает, что основной боевой танк Вооруженных сил США горит на поле боя украинского конфликта, как и другая техника ВС Украины.

Напомним, что США передали представителя киевского режима 31 танк M1 Abrams в сентябре прошлого года. Однако на поле боя американские бронемашины появились только сейчас.