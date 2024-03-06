Американские журналисты военно-политического издания The National Interest прокомментировали уничтожение 6 марта третьего танка Abrams. Они назвали американские боевые машины «трупами», которым суждено пополнить кладбища военной техники на Украине.

В статье говорится, что дорогостоящие и современные танки M1-Abrams после прибытия на Украину оказались для русских бойцов такой же легкой мишенью, как и вся другая военная техника, которую Запад ранее передавал ВСУ.

Американские репортеры пишут, что Украина превратилась в кладбище военной техники и танков, однако в Вашингтоне закрывают на этот факт глаза. Но реальность такова, что три M1-Abrams стали всего лишь еще одним «утерянным ресурсом», а русские доказали, что американские танки горят не хуже других натовских машин, переданных ВСУ.