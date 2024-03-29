Люди с низким уровнем дохода стареют быстрее из-за ускоренного снижения белого вещества. К таким неутешительным выводам пришла группа ученых из Университета Лозанны и Университета Женевы в Швейцарии. Результаты исследования нейробиологов были опубликованы в издании The Journal of Neuroscience.

Ученые проанализировали данные об МРТ-сканировании 751 человека в возрасте от 50 до 91 года и пришли к выводу, что белое вещество у людей с низким уровнем доходов стареет значительно быстрее. Также люди из обеспеченных семей показали значительно лучшие результаты в тестах на проверку когнитивных способностей.

Команда исследователей сделала вывод, что «хроническое социально-экономическое неблагополучие» приводит к преждевременному старению организма и ухудшению когнитивных способностей. Ученые объясняют данное явление тем, что финансовое благополучие является своего рода буфером, работающим против снижения когнитивных способностей.