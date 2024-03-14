Журналист издания Newsweek Дэвид Бреннан опубликовал статью, в которой уличил Владимира Зеленского во лжи. Он отметил, что украинский президент заявил о прекращении наступления со стороны ВС РФ, что является благоприятной обстановкой для ВСУ. Но Бреннан подчеркнул, что в действительности украинская армия находится практически в плачевной ситуации, а российские силы продолжают свои планомерные наступательные действия.

«Российские войска добиваются новых, хотя и незначительных, территориальных успехов… При этом Зеленский заявил, что силы ВС РФ были остановлены», – написал автор материала.

Бреннан подчеркнул, что бойцы российской армии продолжают свое продвижение на всех направлениях в зоне спецоперации. Такую информацию передают практически все крупные западные средства массовой информации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем интервью для французского телеканала BFM TV заявил, что украинской армии удалось остановить наступление ВС России.