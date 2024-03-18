18 марта в столичном Театре сатиры коллеги, друзья, родные, поклонники простились с Александром Ширвиндтом, которого не стало 15 марта.

Супруга сына Настя вспомнила в соцсетях, какие эмоции испытала при первом знакомстве с легендарным артистом. Она призналась, что дико волновалась перед первой встречей с будущим свекром. Родители мужа пригласили их на «смотрины» в квартиру на Котельнической набережной.

Когда Настя зашла в квартиру и увидела родителей будущего мужа, «окаменела». Александр Анатольевич заметил эту зажатость, поэтому сделал всё, чтобы девушка расслабилась, стала раскованнее, почувствовала себя в кругу близких.

Ширвиндт стал обращаться к ней так, словно они знакомы сто лет. Он прикрикнул замешкавшейся девушке, чтобы она не стояла и не «жалась», а быстрей сервировала стол. «Тут рюмки, тут – бутылки», – без лишних церемоний пояснил будущий свекр.

Настя сразу почувствовала себя значимой, приободрилась. Она призналась, что Александр Анатольевич обладал редким талантом напоминать окружающим, насколько они любимы, ценны и важны.