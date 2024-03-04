Украинские ВС выпустили пять дронов-камикадзе по российскому танку, однако несмотря на повреждения он все же продолжал двигаться дальше, пишет «Российская газета».

Танк в сопровождении бронемашины ехал по проселочной дороге, когда его заметили боевики ВСУ. Сразу же начали прилеты барражирующих боеприпасов. Но механик-водитель не растерялся и продолжал движение.

В результате он все же добрался до намеченной позиции и нанес удары по боевикам, благодаря чему российские военные освободили населенный пункт.

Какой именно танк оказался настолько неуязвимым, разглядеть сложно, так как сделать это мешает противодронная решетка, называемая танкистами «мангалом». Скорее всего, это Т-64БВ. Но дело даже не в самом танке, а в самоотверженности экипажа, который под огнем противника все же продолжил атаковать и добился поставленной цели.