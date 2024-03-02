Российский художественный фильм «Свидетель», рассказывающий о событиях специальной военной операции на территории Украины, показали в кинотеатрах Италии. Об этом в беседе с журналистом РИА Новости рассказал организатор показов картины в итальянских городах Винченцо Лоруссо.

«Мы привезли эту кинокартину в Италию в октябре прошлого года, сделали первый показ в Риме. И потом семь городов прошли без проблем и скандалов. Много итальянцев посмотрели это кино. Потом мэр Болоньи сказал, что этот фильм не может демонстрироваться в его городе и выступил против группы людей, которые хотели его транслировать. Следующий город, который решил его демонстрировать публике, это была Флоренция. И там тоже мэр заявил, что этот проект пропагандирует геноцид против украинцев и показывать его невозможно. Но, так как права на показ этого фильма в Италии находятся только у нас, то ни мэр Флоренции, ни мэр Болоньи не видели его. И это была ярая, голая пропаганда от людей, которые вообще даже не знали, о чем это кино», – заявил Лоруссо.

По его словам, в одном из городов кинозал был рассчитан на 80 мест, однако картину пришло посмотреть более 200 зрителей. Например, мэр итальянского города Фолиньо дал согласие на показ картины, несмотря на протесты украинского посла.