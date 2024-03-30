Днем 30 марта в Одессе прогремело несколько сильных взрывов, о которых рассказали жители областного центра. Об этом сообщило издание «Зеркало недели».

Российские ВС не в первый раз атакую Одессу с 22 марта, когда возобновились удары по энергетической инфраструктуре Украины. При этом можно отметить интересный факт – сперва Воздушные силы Украины заявляют, что все беспилотники и ракеты успешно сбиты на подлете к Одессе или в Одесском районе. Но позже местные власти заявляют о серьезных повреждения энергосистемы и отключают электроэнергию.

Воздушная тревога объявлялась не только в Одессе, но и в Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областей. Власти регионов призвали граждан не игнорировать сирену, а сразу идти в укрытия.