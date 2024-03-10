Украинские военные помогли ВС России уничтожить два зенитно-ракетных комплекса Patriot своей глупой тактикой, рассказал немецкий публицист Юлиан Репке.

Он пояснил, что ВСУ осознавали опасность размещения комплексов вблизи линии соприкосновения, но все же подогнали их на расстояние в 40 километров. Мало того, они еще и разместили ЗРК в 10 метрах друг от друга.

ВС РФ просто не могли не воспользоваться таким «подарком». Они обнаружили «Пэтриоты» и мощным ударом ОТРК «Искандер» ликвидировали обе системы ПВО. Дополнительным бонусом оказался ЗРК С-300, который украинцы разместили рядом с американскими комплексами.

«Нет слов!», – сокрушенно заявил Репке.

Ранее также стало известно, что экипажи американских ЗРК скорее всего полностью ликвидированы в результате удара. Спастись никому не удалось.