ВС РФ прорвали линию обороны ВСУ в населенных пунктах Бердычи, Орловка, Семеновка и Тоненькое. Теперь им осталось лишь выйти на оперативный простор, заявил немецкий обозреватель Юлиан Рёпке.

ВСУ отчаянно сопротивляются, под их контролем все еще частично остаются Семеновка и Бердычи. Однако российские войска уже вошли в оба населенных пунктах и проводят мероприятия по зачистке одновременно с наступательными действиями.

Освобождение Семеновки и Бердычей позволит выйти из зоны населенных пунктов. Следующими на пути ВС РФ станут Новопокровское и Уманское, однако до них примерно 3-5 километров. Именно это является оперативным простором, позволяющим значительно ускориться в продвижении вперед.

ВС РФ до этих сел не будут сталкиваться с опорными пунктами боевиков противника, что и обеспечит им возможность набрать высокий темп наступления.