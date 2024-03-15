Издание Bild* сообщает, что новорожденный ребенок жестоко убитой 27-летней гражданки Украины был обнаружен немецкими полицейскими живым. Отмечается, что тело украинки с признаками насильственной смерти было обнаружено на берегу Рейна в немецком городе Хоккенхайм случайным прохожим.

51-летняя мать погибшей и ее новорожденный ребенок были оглашены пропавшими без вести. Однако полицейским удалось задержать двоих мужчин с младенцем. Согласно анализу ДНК, новорожденный является ребенком погибшей 27-летней украинки. Мать женщины до сих пор разыскивается сотрудниками полиции.

Мужчины, у которых полицейские изъяли новорожденного, сейчас являются основными подозреваемыми в убийстве гражданки Украины. Однако подробности данного убийства пока не разглашаются в интересах следствия. Известно, что погибшая женщина проживала в лагере для беженцев.

* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.