Постпред России при ООН Василий Небензя назвал «безумными речами» заявления Запада о прямом противостоянии НАТО и РФ, а также напомнил, что военнослужащие других стран, направленные на Украину, сразу станут приоритетной целью для российских войск.

Он отметил, что Североатлантический альянс уже участвует в специальной военной операции. Масштабы поддержки Киева намного шире, чем об этом говорят в НАТО и Соединенных Штатах.

«Проявление лицемерия и двуличия западных политиков просто зашкаливает. История с утечками немецких генералов, риторика Макрона, признания ряда других представителей западного политистеблишмента наглядно показывают уже прямую, а не опосредованную вовлеченность стран НАТО в конфликт», – цитирует постпреда ТАСС.

Факт вовлеченности Альянса подтверждается сотнями наемников и «военных советников» от стран Запада на Украине. О них в этих государствах стараются не упоминать, чтобы не волновать общественность.