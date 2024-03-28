Учительница Стейси Мишель Уокер из штата Калифорния несколько лет поддерживала отношения с подростком. В июле 2023 года молодой человек обратился в полицию и заявил об изнасиловании со стороны педагога.

40-летняя Стейси работала в школьном театре, выполняя функции режиссера мюзиклов и пьес. Также она преподавала актерское мастерство. На одном из своих уроков учительница заметила 15-летнего школьника, с которым сперва просто обменивалась фото и видео, а затем решилась на интимные отношения.

На протяжении следующих 3 лет встречи ученика и педагога были регулярными. Они занимались сексом до момента, пока школьнику не исполнилось 18 лет. После этого он обратился в полицию и написал заявление. Стейси задержали и теперь она предстанет перед судом.