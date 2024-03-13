В жизни известной голливудской актрисы Натали Портман произошли кардинальные перемены. После 11 лет брака актриса рассталась с хореографом Бенжаменом Мильпье. Причиной развода стала неверность супруга.

Отмечается, что 42-летняя Портман узнала о романе Мильпье с молодой экоактивисткой. В феврале 2024 года был закончен бракоразводный процесс, который длился с июля прошлого года. 8 марта СМИ стало известно, что звездная пара официально разведена.

Фанаты всеми силами поддерживали любимую актрису. Многие даже отметили, что развод с мужем пошел ей только на пользу. Актриса заметно преобразилась и даже решила сменить привычный стиль, пишет издание Daily Mail.

Как отметил источник, приближенный к Натали Портман, «у актрисы произошло перерождение, как у Феникса». Он также подчеркнул, что сама актриса отметила, что после развода чувствует себя превосходно, лучше, чем было до него.

Стоит отметить, что в браке с Мильпье Портман родила двоих детей – сына Алефа Мильпье-Портман и дочь Амалию Мильпье-Портман.