В добровольческом батальоне им. Василия Маргелова активно применяются гексакоптеры «Иванушка». По словам командира взвода БПЛА с позывным «Гордес», это наш ответ украинской «Бабе Яге».

Гордес рассказал, что без дронов сейчас обходиться практически невозможно, это самый востребованный вид вооружения. Поэтому в распоряжении бойцов имеются как компактные FPV-беспилотники, так и тяжелые гексакоптеры. Они хорошо себя зарекомендовали и успешно используются на Херсонском направлении фронта.

Также командир взвода отметил, что беспилотники всех видов нужно постоянно развивать, так как благодаря их использованию появляются новые стратегии ведения боевых действий, которые приносят и новые успехи.

Напомним, украинский дрон «Баба Яга» разрабатывался для аграрного сектора, но применяется в боевых действиях. Он может нести несколько мин, а также имеет до 8 независимых источников питания, что усложняет процесс уничтожения БПЛА.