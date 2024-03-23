В Брянской области задержаны все террористы, которые атаковали Крокус Сити Холл вечером 22 марта. Они пытались пробраться на территорию Украины, где у них были заранее оговорены контакты, сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ).

Напомним, автомобиль, в котором ехали четверо террористов, был остановлен полицией на территории Брянской области. Двоих боевиков удалось задержать сразу, еще двое пытались скрыться в лесу. Для их поимки был объявлен план «Перехват», который принес желаемые результаты.

Выяснилось, что боевики продвигались к границе, стремясь попасть на Украину.

Захват террористов прокомментировала главред RT Маргарита Симоньян:

«100 км упыри не доехали до украинской границы. Бойцам, не давшим им уйти, – поклон. Поможем всем, чем можем. А государство должно ордена дать, конечно», – написала она.

В ходе нападения на Крокус Сити Холл были убиты более 60 человек, сообщается также о 145 пострадавших.