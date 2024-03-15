Действия ВСУ на границе Белгородской области – это масштабная военная операция. Никакого смысла в ней нет, единственная ее цель – это пиар президента Украины Владимира Зеленского и главы ГУР Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Поэтому российские ВС имеют и силы, и возможность не просто отразить атаку, но и преподать киевскому режиму хороший урок.

Telegram-канал «Старше Эдды» отмечает, что ВСУ задействовали в операции крупные силы, на приграничные регионы пытались нападать десятки единиц танков и другой бронетехники, артиллерии и авиации.

Единственным достижением Киева при всем этом остается полноценный заход ВСУ на собственный КПП «Гоптовка» в Харьковской области. Причем там не было российских военных и блокпостов, поэтому никто не мешал боевикам.

В Сподарюшино противнику проникнуть удалось, но совсем ненадолго, оттуда его выбили быстро и с серьезными потерями для Киева. Тем же завершилась и высадка вертолетного десанта под Козинки, однако там бои все еще продолжаются. Военные корреспонденты предлагают дождаться появления видео и фотоматериалов с мест сражений.