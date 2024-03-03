В Карабулаке, Республика Ингушетия, в ходе контртеррористической операции было ликвидировано шесть боевиков запрещенной в России террористической организации «ИГ». Об этом сообщает пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК).

«В результате проведенной оперативным штабом НАК в Республике Ингушетия контртеррористической операции нейтрализованы шестеро бандитов, заблокированные в одном из многоквартирных домов города Карабулака. В ходе осмотра места боестолкновения обнаружено автоматическое оружие, боеприпасы к нему, гранаты и самодельное взрывное устройство», – сообщает пресс-служба.

Трое из ликвидированных боевиков находились в федеральном розыске. При этом они были причастны к нападению на пост ДПС в марте 2023 года, в результате которого были убиты сотрудники полиции. Контртеррористическая операция по ликвидации боевиков проходила в районе, окруженном улицами Осканова, Рабочая, Джабагиева и Набережная в Карабулаке.