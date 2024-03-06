У целого ряда украинских подразделений заканчиваются танки, у них нет боеприпасов, поэтому ВСУ могут быть полностью уничтожены без помощи США и НАТО, уверен американский наемник Гаррисон Фотсер.

Он заявил, что 2024 год станет самым сложным с начала специальной военной операции. Киев оказался в тяжелейшей ситуации из-за недостатка оружия. Даже те подразделения, которые имеют в своем распоряжении танки, не используют их, так как катастрофически не хватает снарядов.

Ранее стало известно, что из-за дефицита боеприпасов ВСУ вынуждены переходить в режим максимальной их экономии, открывать огонь только в крайних случаях. Кроме того, у Киева не хватает личного состава, а мобилизация, которая проводится постоянно со дня начала спецоперации, уже не может решить эту проблему.