Над Одессой 29 марта взметнулся огромный столб огня и дыма после прилета ракеты, сообщил портал «Страна.ua». Отмечается, что взрыв прогремел практически сразу после объявления воздушной тревоги и предупреждения о ракетной атаке на город.

Один из очевидцев снял видеозапись удара по Одессе.

«Наверное, прилетело», – говорит голос за кадром во время взрыва.

Украинские власти традиционно отчитались о перехвате ракеты, запущенной по Одессе, однако местные жители явственно видели прилет. Какой именно объект поражен, пока неизвестно.

В настоящий момент мониторинговые каналы сообщают о дальнем бомбардировщике Ту-22М3 в Черном море. В Одесской области объявлена воздушная тревога, жителей призывают не игнорировать ее, а спускаться в укрытие из-за угрозы ракетного удара.