Губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале написал об отражении атаки на регион украинских беспилотников. Он сообщил об отсутствии пострадавших и разрушений, а также уточнил, что всего было 7 дронов самолетного типа.

На местах падения сбитых БПЛА в Унечском и Клинцовском районах, а также в Стародубском муниципальном округе работают экстренные службы.

Напомним, ВСУ весь день 12-го и с утра 13 марта атакуют российские регионы. Так, в населенном пункте Богословка в Белгородской области дрон рухнул в частном секторе и повредил газопровод.

Кроме того, 12 марта украинские диверсанты пытались прорваться в Курскую и Белгородскую области на танках и другой бронетехники. Все атаки отражены российскими военными, противник понес крупные потери.