На Запорожском направлении оператор беспилотного летательного аппарата подорвал украинский склад мин Т-62.

На кадрах записи, опубликованной в Сети, видно, что боевики ВСУ складировали мины на грунте. Они были обнаружены, после чего в дело вступил оператор квадрокоптера из 60-й мотострелковой бригады ВС РФ.

После удачного сброса боеприпаса на склад мины сдетонировали. В воздух взметнулся огромный столб пламени.

Напомним, на Запорожском направлении все еще продолжаются бои за Работино и Вербовое. Киев попытался в ходе летнего контрнаступления прорваться через эти населенные пункты к Азовскому морю. Однако сделать ему этого не удалось из-за грамотно выстроенной российской обороны. Враг так и остановился у Работино, не имея возможности продвигаться дальше.