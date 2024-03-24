Заявлениями о причастности России к организации теракта в Крокус Сити Холле президент Украины Владимир Зеленский разоблачил сам себя. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она вспомнила известную поговорку «На воре и шапка горит» и отметила, что только у Зеленского хватило ума выдвинуть такие обвинения. Даже его американские хозяева осудили теракт.

По словам Захаровой, хотя в Белом доме и пытались «отмазать» Украину, между подельниками все же наблюдается несогласованность. Осудил действия террористов и глава Госдепа Энтони Блинкен.

«Единственный руководитель государства, которому хватило ума обвинить Россию в теракте, — это Зеленский. Потому что на воре и шапка горит. Ни одно проклятье не смогло бы уничтожить его так мощно», — заявила представитель МИД.

Напомним, что террористы, устроившие стрельбу в Подмосковье 22 марта, задержаны ФСБ. Это позволяет уверенно заявить, что заказчики и те, кто финансировал теракт, будут выявлены и понесут ответственность.