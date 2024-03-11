Российский певец Ярослав Дронов (сценический псевдоним – SHAMAN) дал концерт в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» в честь Международного женского дня, представив новую программу «Ты моя». Во время выступления артиста, присутствовавший на концерте участник специальной военной операции по имени Азамат сделал своей девушке Дарье предложение. Об этом Ярослав Дронов написал на своей страничке в соцсети.

«И ещё раз поздравляю Дарью и её жениха — бойца СВО Азамата… Она под гром аплодисментов 6 000 зрителей ответила ему “ДА!”», – написал артист.

Кроме того, во время своего концерта SHAMAN исполнил мечту пятилетнего незрячего мальчика по имени Рома. Он мечтал вместе с Дроновым исполнить песню «Улетай». Артист спустился в зал к своему юному поклоннику и спел вместе с ним.

Также артист порадовал своих зрителей различными сюрпризами во время своего выступления. SHAMAN кинул в зал лепестки роз, после чего с потолка опустились тысячи лепестков с потолка зала. А во время исполнения песни «Мед» в зал опустились сотни воздушных шаров.