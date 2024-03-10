На уничтожение сразу двух пусковых установок американских зенитно-ракетных комплексов Patriot на подконтрольной Киеву территории ДНР мог повлиять «фактор предательства», пишет киевский портал «Страна.ua».

Авторы публикации поясняют, что из-за повышения интенсивности российских ударов по позициям ВСУ украинские военные вынуждены задействовать практически на самой линии фронта дорогостоящие американские ЗРК. Это повышает риск атак на них, что и показал субботний инцидент с потерей двух комплексов.

При этом эксперты не исключают, что кто-то из военнослужащих ВСУ «слил» информацию о маршруте передвижения систем ПВО, так как их переброска на фронт осуществлялась в полном соответствии со всеми правилами конспирации.

Напомним, что в субботу стало известно об уничтожении трех комплексов С-300 в районе Покровска (Красноармейска) ударом ракеты «Искандер». Однако позже выяснилось, что два из них – это пусковые установки американских ЗРК Patriot, которые Киеву пришлось задействовать на одном из самых горячих участков линии соприкосновения.