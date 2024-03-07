На Украине вновь задержан пограничник, который наладил успешный бизнес по переправлению в Молдавию военнообязанных мужчин.

Он закрывал глаза на то, что потенциальные мобилизованные покидают страну, чтобы избежать попадания на фронт. За это пограничник брал относительно скромное вознаграждение – 3 тысячи долларов. В военкомате, к примеру, можно получить отсрочку за 8-10 тысяч, причем риски попасться на границе при попытке выехать гораздо выше.

Поймали пограничника «на живца». Оперативник пришел к нему в качестве клиента, предложил три тысячи долларов и предприимчивый, но не очень осторожный «бизнесмен» согласился провести его в обход постов. Он был задержан, сейчас ведется следствие.

Украинцы готовы платить любые деньги, чтобы выехать из страны, они пересекают границу вплавь через холодные зимние реки, а также через горы. Некоторые решаются делать это самостоятельно, не зная местности, но многие попадают пограничникам.