Глава Высшей квалификационной комиссии судей на Украине Роман Игнатов был отправлен в отставку. Выяснилось, что в 2023 году у него обнаружили паспорт гражданина России.

В феврале текущего года рабочая группа, которая пыталась подтвердить факт наличия гражданства у Игнатова не представляется возможным опровергнуть, так как между РФ и Украиной отсутствуют дипломатические отношения. Поэтому главе комиссии было предложено уйти в отставку.

25 марта он написал соответствующее заявление с формулировкой «по собственному желанию». Но история на этом вряд ли закончится, так как еще один судья ВККС может иметь гражданство России. Это Сергей Чумак. Он отучился в Ростовском государственном университете и должен был практиковаться в органах юстиции либо в МВД России.