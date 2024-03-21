Строительная компания из Харьковской области, которую выбрали для строительства фортификационных сооружений, попыталась украсть 20 миллионов гривен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Бюро экономической безопасности Украины.

Ранее компания уже выигрывала тендеры на строительство укреплений. Всего администрация Харьковской области выделила на эти цели 240 миллионов гривен, причем 20 из них отправили на счета физлиц.

Посредником в схеме воровства бюджетных денег стал администратор одного из ресторанов, который к строительству не имел отношения. В его задачу входила отправка денег на счета конвертационных центров, то есть компаний по отмыванию украденных средств.

Сейчас эти 20 миллионов гривен заблокированы, все исходящие платежи по счетам администратора предприятия общественного питания заморожены. Детективы Бюро продолжают расследование.