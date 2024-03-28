В отношении военкома из Ровенской области начата служебная проверка после появления в соцсетях кадров с интимом, который он устроил на рабочем месте.

В тг-каналах ранее появилось видео, на котором мужчина, похожий на начальника военкомата в Ровенской области, целуется с девушкой прямо на рабочем месте. Потом он целуется со второй девушкой, затем – с третьей. По данным тг-канала «Страна», на видео попал глава Ровенского горвоенкомата А. Ярмошевич. Подполковник ВСУ до назначения на должность военкома участвовал в АТО на Донбассе.

Служебная проверка проводится представителя Сухопутных войск. Они призвали полицию оказалась содействие в разбирательстве. Обещано оценить ролик, установить временные промежутку интимных моментов и определить законность установления камеры в служебном помещении военкомата.