В Винницкой, Днепропетровской, Харьковской и Хмельницкой областях на Украине зафиксирован мощнейший сбой в работе интернета. Коснулся он и других регионов, но менее ощутимо, сообщил сервис Netblocks.

Проблемы с интернетом на Украине возникли из-за ракетных ударов ВКС по энергетической инфраструктуре страны. В ночь на 22 марта Харьков и другие крупные города остались без света, с утра графики экстренных отключений появились и в Одесской области.

В Харькове под удар попали сразу две ТЭЦ – №№3 и 5. Из-за этого в большей части города нет света, отопления и воды.

Также известно о поражении Ладыжинской ГРЭС в Винницкой области и ДнепроГЭС в Запорожье.

Напомним, на Украине прошлой зимой также были серьезные проблемы со светом из-за масштабных ударов по энергетической инфраструктуре. Осенью 2023-го власти страны заявили, что надежно защитили подобные объекты.