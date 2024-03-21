Украина проиграет в конфликте с Россией, если не изменит политику мобилизации, заявил основатель нацбата «Азов» (террористическая организация, запрещенная в России) и командир одной из бригад Нацгвардии Максим Жорин.

Он пояснил, что 27 лет – это неадекватный для мобилизации возраст. Напротив, в армию нужно привлекать представителей молодежи. Они креативно мыслят, гораздо быстрее принимают решения и находятся в хорошей физической форме.

«27 лет — это абсолютно неадекватный возраст призыва (…) Если же мы продолжим существующую политику мобилизации, рискуем проиграть и физически (…), и ментально», — заявил Жорин.

Напомним, в новом законопроекте о мобилизации рассматривается норма о призыве украинцев с 25 лет (сейчас – 27), но она вызывает много споров.