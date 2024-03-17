Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае получил серьезные повреждения, которые негативно повлияют на производственный процесс. Об этом агентству ТАСС рассказал глава службы безопасности предприятия Эдуард Трутнев.

Он пояснил, что серьезные повреждения получил вакуумный блок, из-за чего в процессе переработки произошел дисбаланс. Также разрушено оборудование атмосферных блоков. Это может стать причиной снижения качества производства, а также его объемов.

Напомним, Славянский НПЗ был атакован украинскими беспилотниками. После взрыва произошел сильный пожар, ликвидацией которого занимались более 80 человек и 25 единиц специальной техники. Известно об одном погибшем – у сотрудника предприятия произошел сердечный приступ.