Мертвое тело одного из двух туристов, пропавших во время схода лавины, было обнаружено в окрестностях перевала Красноармейский в Елизовском районе Камчатки. Об этом в своем материале сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве края.

По предварительным данным, обнаруженное тело мертвого туриста принадлежит пропавшей женщине. Управление МЧС России по Камчатскому краю сообщает, что группа спасателей поддерживает связь с выжившими туристами. В настоящий момент они разбивают лагерь для безопасной ночевки и ждут прибытия спасательной группы.

«По предварительной информации, силами туристов была обнаружена туристка без признаков жизни», – сообщает ведомство.

Региональное управление МЧС России опубликовало ролик, на котором можно увидеть момент высадки группы спасателей для поиска пропавших туристов. Спасательная операция осложняется плохими погодными условиями и риском схода новых лавин.