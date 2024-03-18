Житель Керчи на выборах президента Российской Федерации пришел на избирательный участок, чтобы порвать и съесть свой бюллетень. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы избиркома Крыма Михаила Малышева.

По словам главы избиркома, на одном из избирательных участков в Керчи компетентные органы ведут проверку действий молодого человека, пытавшегося засунуть в урну для голосования куски бумаги. Мужчина испортил бюллетень, после чего решил порвать его, а чтобы не оставить следов еще и съесть его.

Во время заседания избиркома Малышев объяснил, что на одном из избирательных участков в Керчи молодой человек провел в кабинке для голосования пять минут, что и привлекла к нему внимание членов избиркома. Оказалось, что мужчина все это время рисовал на свое бюллетене, а после решил уничтожить его, порвав и съев. В настоящий момент ведется проверка действий молодого человека сотрудниками правоохранительных органов.