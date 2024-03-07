По позициям ВСУ на огнеупорном комбинате в Часовом Яре прилетела авиабомба ФАБ-1500. Полуторатонный снаряд с унифицированным модулем управления и коррекции разнес вражескую базу.

Сразу после атаки начался сильный пожар в одном из ангаров. Что именно в нем находилось, сказать сложно. Строение находилось в самой крайней точке промышленной зоны.

Часов Яр сейчас является одной из главных целей ВС РФ. На территории огнеупорного комбината ВСУ устроили полноценную военную базу, там хранятся западная техника и вооружение, имеются казармы для боевиков ВСУ.

Авиабомбы ФАБ-1500 были разработаны в далеком 1954 года для стратегических бомбардировщиков Ту-95. Однако модули УМПК, позволяющие боезаряду планировать до 50 километров, обеспечили возможность их эффективного использования в зоне специальной военной операции. Планирующие бомбы украинские военные и эксперты называют одним из самых опасных видов оружия.