Истребители F-16 несомненно станут чрезвычайно важной техникой для ВСУ, однако они не помогут им остановить Россию. Об этом сообщил корреспондент канала N-TV Райнер Мунц.

Он объяснил, что сейчас дело вовсе не в технике, а в объеме ее поставок на Украину. Если продолжать отправлять по несколько танков, самолетов, САУ и прочих видов оружия, Киев не сможет добиться успеха или как минимум предотвратить крупномасштабное наступление ВС РФ.

Ранее об истребителях F-16 упоминал и российский президент Владимир Путин. По его словам, самолеты НАТО ничего не изменят на поле боя. Кроме того, если Киев попытается использовать их с аэродромов третьих стран, они станут легитимной целью для российских ракет.