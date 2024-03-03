Обозреватель польского издания Myśl Polska Кшиштов Подгурский написал в своей статье, что ВС РФ сейчас активно работают над выявлением украинских систем противовоздушной обороны и радаров с целью их уничтожения.

«Российские ВВС охотятся на украинские радары и позиции зенитных систем, атакуя их ракетами Х-31П и Х-59», – отмечает автор материала.

В издании также сообщается, что в российских источниках можно встретить массу видеодоказательств уничтожения РЛС П-18 “Малахит” и элементов систем С-300. Журналист подчеркнул, что одной из целей российской армии сейчас является снижение боевого потенциала Вооруженных сил Украины. Поэтому, по словам Подгурского, ВКС РФ активно атакуют пункты временной дислокации украинских войск, баз горюче-смазочных материалов и боеприпасов.

Напомним, что за минувшую неделю российским силам удалось освободить несколько населенных пунктов в Донецкой Народной Республике. Среди них села Победа, Северное, Петровское и Ласточкино.