Решение украинского конфликта, как и дальнейшая судьба страны, будет решаться за столом переговоров между Российской Федерацией и Западом. Об этом в своей статье пишет обозреватель польского издания Myśl Polska Кристиан Каминьский.

По его мнению, будущее Украины зависит от позиции Запада во время переговорного процесса с Российской Федерацией. Причем чем дольше будут продолжаться боевые действия, тем в большей степени дальнейшая судьба Украины будет зависеть от Запада и России.

Поскольку Киев полностью зависит от финансовой и военной поддержки со стороны западных стран, поэтому именно они будут принимать решения за столом переговоров с Москвой. При этом результаты будущих переговоров будут намного хуже итогов, достигнутых в ходе подготовленного, но не так и не подписанного стамбульского договора.

Обозреватель отмечает, что в настоящий момент российская армия имеет полное превосходство на ВСУ на поле боя, поскольку Москва способна производить все виды вооружений в своей стране.