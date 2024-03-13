Военнопленный ВСУ Сергей Терещук рассказал, что сдался российским военным под Авдеевкой во время штурма ВС РФ. Приказ командования украинской армии оставить Авдеевку уже появился, однако боец не знал дороги и поэтому оказался в плену.

На видео, опубликованном в Сети Минобороны РФ, Терещук также сообщил, что бы принудительно мобилизован. Его поймали на улице, запихнули в машину и отправили в армию.

В Авдеевку его с сослуживцами привезли ночью, поэтому изучить дорогу боец на сумел. Рядом на позициях были военнослужащие, как выйти из города. Они пытались вывести группу и шли впереди. Но когда началась стрельба, Терещук и еще несколько бойцов отстали от них и сложили оружие.